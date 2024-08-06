Автоэксперт назвал слабые места китайских автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа, ФедералПресс. Китайские автомобили продолжают привлекать внимание россиян. Однако многие до сих пор не доверяют качеству и уверены, что машины, привезенные из Поднебесной, быстро ломаются.
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