Севастопольцы смогут поклониться мощам святого Дмитрия донского

В Херсонесском монастыре Севастополя пройдут дни поклонения мощам святого Димитрия Донского.18 и 19 сентября 2026 года все желающие смогут помолиться и приложиться к святым мощам в Свято-Владимирском Херсонесском монастыре.
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