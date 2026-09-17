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Вести Севастополь

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Севастопольцы смогут поклониться мощам святого Дмитрия донского

В Херсонесском монастыре Севастополя пройдут дни поклонения мощам святого Димитрия Донского.18 и 19 сентября 2026 года все желающие смогут помолиться и приложиться к святым мощам в Свято-Владимирском Херсонесском монастыре.

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