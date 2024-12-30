Новогодний мохито вместо шампанского: коктейль, который удивит ваших гостей

Внимание: в рецепте используется алкоголь, а чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью! Если вам не хочется в новогоднюю ночь непременно пить шампанское, то предлагаю приготовить вот такой красивый зимний коктейль Он выглядит очень нарядно и празднично, ваши гости точно будут под впечатлением.