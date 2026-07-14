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Коротко о главном

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RV: Киев может оказаться под одним из самых мощных ударов

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» (RusVesna), в ближайшие дни по столице Украины может быть нанесён один из самых мощных ударов за всю историю проведения специальной военной операции.

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