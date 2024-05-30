Бывший глава Октябрьского суда Краснодара сядет на 8 лет за взятку и хищение

Бывший глава Октябрьского суда Краснодара сядет на 8 лет за взятку и хищениеТретий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи рассмотрел апелляцию, и при этом оставил без изменений приговор бывшему председателю Октябрьского районного суда Краснодара Геннадию Байраку.
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