Бывший глава Октябрьского суда Краснодара сядет на 8 лет за взятку и хищение

Бывший глава Октябрьского суда Краснодара сядет на 8 лет за взятку и хищениеТретий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи рассмотрел апелляцию, и при этом оставил без изменений приговор бывшему председателю Октябрьского районного суда Краснодара Геннадию Байраку.