В США назвали позором решение некоторых компаний в отношении России

Макфол негативно оценил решение компаний из США платить налоги в России Американские компании выплатили в бюджет России налогов на сумму в $1,2 млрд, эту информацию прокомментировал бывший посол США в РФ Майкл Макфол.
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