В КНР заявили, что дружба Путина и Си Цзиньпина хорошо влияет на отношения стран

Глава МИД КНР Ван И на встрече с замруководителя администрации президента России Максимом Орешкиным заявил, что дружба российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина хорошо влияет на отношения стран.
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