ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ: ВСЛЕД ЗА ОРБАКАЙТЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКЛИ К АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ РЭПЕРАМ В РОССИИ

Андрей Павлов

А почему Бородин приглашающих в свой список не включил? Опять как с мигрантами, на продающих паспорта и крышующих ничего, а мигрантов гоняют только в резонансных случаях! Причину не трогают. Так и здесь. Некому было бы приглашать, некуда было бы ехать. Но... Это же уровень ОГО-ГО какой! По низам лупить безопаснее. Поэтому, власть, борись с мигрантами рейдами, а с релокантами увещеваниями. Через несколько лет вы получите страну, в которой населению (не народу, он вашими усилиями к тому времени прекратит своё существование) будет на вас наплевать, и как в Римской империи, от вас будут требовать "хлеба и зрелищ".