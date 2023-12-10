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ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ: ВСЛЕД ЗА ОРБАКАЙТЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКЛИ К АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ РЭПЕРАМ В РОССИИ

ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ: ВСЛЕД ЗА ОРБАКАЙТЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКЛИ К АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ РЭПЕРАМ В РОССИИ

Посчитали доходы "неопределившихся" звёзд шоу-бизнеса - и прослезились. Вслед за Кристиной Орбакайте у общественности возникли вопросы и к азербайджанским рэперам, работающим в России.

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Комментарии
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Андрей Павлов
А почему Бородин приглашающих в свой список не включил?  Опять как с мигрантами, на продающих паспорта и крышующих ничего, а мигрантов гоняют только в резонансных случаях! Причину не трогают. Так и здесь. Некому было бы приглашать, некуда было бы ехать. Но... Это же уровень ОГО-ГО какой! По низам лупить безопаснее. Поэтому, власть, борись с мигрантами рейдами, а с  релокантами увещеваниями. Через несколько лет вы получите страну, в которой населению (не народу, он вашими усилиями к тому времени прекратит своё существование) будет на вас наплевать, и как в Римской империи, от вас будут требовать &quot;хлеба и зрелищ&quot;.
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2 час.
ВН
Валерий Николаевич
А вы, видать, как раз из команды комплектовщиков &quot;звезд&quot;
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2 час.
Евгений Петров
Я эту хрень смотреть не буду!
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