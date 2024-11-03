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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рэпер Дрейк: «Если «Торонто» вывесит баннер Демара Дерозана, я заберусь и сорву его сам»

Форвард провел 9 лет в «Торонто» и добирался с командой до финала конференции. Демар Дерозан был упомянут в треке Кендрика Ламара «Not Like Us», высмеивающем Дрейка, снялся в видеоклипе и поучаствовал в живом выступлении.

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