Российский рынок продолжил снижение, продают НЛМК

Российский рынок продолжил снижение, продают НЛМКРоссийский рынок продолжил снижение на фоне сохранения коррекционных настроений на мировых площадках: индекс МосБиржи теряет 0,12% - до 3798,45 пункта, индекс РТС снижается на 0,45% до 1639,39 пункта.