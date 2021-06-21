Finam

3 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Туалетную бумагу, называемую рублем, ослабляет даже просто чих кого-то из финансовых или политических воротил. Какая ...Коррекция нефти о...
  • Виктор Шиховцев
    Жди подорожания бензина. У нас завсегда так!Доброе утро! Нефт...
  • Виктор Шиховцев
    Кому беда, а кому прибыль.Чистая прибыль "С...

Российский рынок продолжил снижение, продают НЛМК

Российский рынок продолжил снижение, продают НЛМК

Российский рынок продолжил снижение, продают НЛМКРоссийский рынок продолжил снижение на фоне сохранения коррекционных настроений на мировых площадках: индекс МосБиржи теряет 0,12% - до 3798,45 пункта, индекс РТС снижается на 0,45% до 1639,39 пункта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх