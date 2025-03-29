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Царьград

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Российские сотрудники: стресс на работе упал до минимума с 2011 года

Российские сотрудники: стресс на работе упал до минимума с 2011 года

Росстат сообщает: более 11% русских испытывают постоянный стресс на работе, минимальный показатель с 2011 года.

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