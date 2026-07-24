📷❗️Китайская судостроительная промышленность приступила к строительству крупнейшего в мире специализированного корабля оперативного снабжения длиной около 270 м и шириной 37 м.
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📷❗️Китайская судостроительная промышленность приступила к строительству крупнейшего в мире специализированного корабля оперативного снабжения длиной около 270 м и шириной 37 м.