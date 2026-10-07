Кремль поблагодарил Индию за готовность помочь в урегулировании на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Индия направила свои предложения по мирному урегулированию украинского конфликта.
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