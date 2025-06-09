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РИА Новый день

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Школьница из Еманжелинска помогла мошенникам оформить на мать кредитку после сообщения от подруги

Школьница из Еманжелинска помогла мошенникам оформить на мать кредитку после сообщения от подруги

Мошенники с помощью несовершеннолетней из Еманжелинска украли деньги с карты ее матери. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, в популярном мессенджере ребенку пришло сообщение от подруги, и у них завязалась переписка, в ходе которой поступило сообщение с кодом.

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