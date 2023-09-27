Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    Швеция и Дания заявили об отказе от игр со сборной России на любых уровнях. Похоже финал Евро становится все ближе.УЕФА вернул росси...
  • КузнецовВВ
    ответ на предыдущий комментарий: Raulevsky сегодня, 12:58 Ответ Александр Колосов "Почему сразу серебро? Никогда не...УЕФА вернул росси...
  • КузнецовВВ
    комментарий к этой новости Александр Колосов сегодня, 12:54 "Это как? Типа моя соседка с весом 90 кг и злая, могла п...УЕФА вернул росси...

УЕФА вернул российские команды U17, осечка «Барсы», конфликт Осимхена и «Наполи», победы «МЮ» и «Юве», Хачанов обыграл Нишиоку, тен Хаг не простил Санчо и другие новости

УЕФА вернул российские команды U17, осечка «Барсы», конфликт Осимхена и «Наполи», победы «МЮ» и «Юве», Хачанов обыграл Нишиоку, тен Хаг не простил Санчо и другие новости

1. УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КузнецовВВ
комментарий к этой новости Александр Колосов сегодня, 12:54 &quot;Это как? Типа моя соседка с весом 90 кг и злая, могла приехать и серебро бы забрала?&quot;
Ответить
2 час.
КузнецовВВ
ответ на предыдущий комментарий: Raulevsky сегодня, 12:58 Ответ Александр Колосов &quot;Почему сразу серебро? Никогда нельзя заранее списывать со счетов злую 90-килограммовую соседку, вдруг бы и за золото &quot;поборолась&quot;
Ответить
2 час.
КузнецовВВ
Швеция и Дания заявили об отказе от игр со сборной России на любых уровнях. Похоже финал Евро становится все ближе.
Ответить
47 мин.

Картина дня

наверх