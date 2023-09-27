УЕФА вернул российские команды U17, осечка «Барсы», конфликт Осимхена и «Наполи», победы «МЮ» и «Юве», Хачанов обыграл Нишиоку, тен Хаг не простил Санчо и другие новости

КузнецовВВ комментарий к этой новости Александр Колосов сегодня, 12:54 "Это как? Типа моя соседка с весом 90 кг и злая, могла приехать и серебро бы забрала?"

КузнецовВВ ответ на предыдущий комментарий: Raulevsky сегодня, 12:58 Ответ Александр Колосов "Почему сразу серебро? Никогда нельзя заранее списывать со счетов злую 90-килограммовую соседку, вдруг бы и за золото "поборолась"