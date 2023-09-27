УЕФА вернул российские команды U17, осечка «Барсы», конфликт Осимхена и «Наполи», победы «МЮ» и «Юве», Хачанов обыграл Нишиоку, тен Хаг не простил Санчо и другие новости

1. УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.
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