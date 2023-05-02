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Лукашенко заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов в Белоруссию и потребовал предложений по противодействию

Лукашенко заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов в Белоруссию и потребовал предложений по противодействию

Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения безопасности и охране границы заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов на территорию бывшей советской республики и потребовал предложений по противодействию.

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