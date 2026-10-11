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Регионы России

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Захарова прокомментировала высказывания Зеленского и Трампа о власти в Украине

Захарова прокомментировала высказывания Зеленского и Трампа о власти в Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 октября прокомментировала интервью главы киевского режима Владимира Зеленского западным СМИ и заявление президента США Дональда Трампа о необходимости смены власти в Украине.

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