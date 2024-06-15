Путин и президент Киргизии обсудили аспекты взаимодействия в рамках ЕАЭС

Глава Российской Федерации Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе состоявшегося телефонного разговора обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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