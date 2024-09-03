Певец Шуфутинский считает шутки о 3 сентября прекрасной рекламой

Следующий, пусть и не официальный, праздник после Дня знаний — 3 сентября. Тот самый день, когда пролетел желтый лист по бульварам Москвы и все шлют друг другу мемы с Михаилом Шуфутинским, пока горят костры рябин.
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