С 1 августа в Калужской области новые правила для бизнеса и граждан

Август принесет новые правила для самозанятых, пенсионеров, предпринимателей и продавцов маркетплейсов: автоматические налоговые уведомления через Госуслуги, первые больничные для самозанятых, перерасчет пенсий и ужесточение контроля за маркировкой товаров.
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