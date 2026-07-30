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Калужские новости

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С 1 августа в Калужской области новые правила для бизнеса и граждан

С 1 августа в Калужской области новые правила для бизнеса и граждан

Август принесет новые правила для самозанятых, пенсионеров, предпринимателей и продавцов маркетплейсов: автоматические налоговые уведомления через Госуслуги, первые больничные для самозанятых, перерасчет пенсий и ужесточение контроля за маркировкой товаров.

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