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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер Чимаева: «Ситуация непростая. Хамзат пройдет дополнительное обследование. Но о завершении карьеры речи не идет»

«Ситуация непростая. Хамзат пройдет дополнительные обследования, чтобы понять, что делать дальше. Заканчивать карьеру он не планирует», – заявил менеджер Махди Шаммас.

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