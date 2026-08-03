Алжирская федерация футбола подтвердила уход Владимира Петковича

Владимир Петкович, тренер сборной Алжира, расторг контракт по соглашению сторон. Под его руководством команда достигла четвертьфинала Кубка африканских наций и вышла на чемпионат мира 2026 года, впервые с 2014 года.
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