Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 572 подписчика

Алжирская федерация футбола подтвердила уход Владимира Петковича

Алжирская федерация футбола подтвердила уход Владимира Петковича

Владимир Петкович, тренер сборной Алжира, расторг контракт по соглашению сторон. Под его руководством команда достигла четвертьфинала Кубка африканских наций и вышла на чемпионат мира 2026 года, впервые с 2014 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии