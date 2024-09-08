Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 552 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    "приговорил выжившего при штурме террориста Нурпашу Кулаева к смертной казни. Однако, ввиду моратория, окончательная ...«Гуманизм» на кро...
  • Татьяна Недогреева
    Все все видели и никаких мер надзорных служб. За што им деньги платят. А может такие шавершики им платили больше? Тог...Почти 50 детей сл...
  • Владимир Аверков
    почему эта тварь до сих пор жива???Аукцион цинизма: ...

Безумный Влад. Белуха шпион. И другие перлы "Свободного мира"

Безумный Влад. Белуха шпион. И другие перлы "Свободного мира"

Вечер пятницы - время развлечений. Так уж у нас заведено. Кому Поле Чудес, кому Камеди Клаб. А меня забавляет та чушь, которую "на серьёзных щах" выдаёт доблестная Западная пресса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх