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В Барнаул поступила первая партия новых автобусов НЕФАЗ

В Барнаул поступила первая партия новых автобусов НЕФАЗ

В краевой столице продолжается масштабное обновление автопарка В Барнаул поступили первые восемь автобусов марки НЕФАЗ, каждый рассчитан на перевозку до 110 человек и полностью соответствует современным стандартам доступности и комфорта, сообщает мэрия.

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