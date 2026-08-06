В Барнаул поступила первая партия новых автобусов НЕФАЗ

В краевой столице продолжается масштабное обновление автопарка В Барнаул поступили первые восемь автобусов марки НЕФАЗ, каждый рассчитан на перевозку до 110 человек и полностью соответствует современным стандартам доступности и комфорта, сообщает мэрия.
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