В Свердловской области не осталось лесных пожаров

В Свердловской области ликвидированы все природные пожары. Как сообщили в ДИПе, в воскресенье, 8 октября, сотрудники Уральской авиабазы и арендаторы лесных участков потушили последний пожар в Тугулымском районе на площади 1,3 гектара.