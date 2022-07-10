За сутки в Челябинской области заболели ковидом 87 человек

И трое скончались от инфекции. Как сообщили в областном минздраве, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 87 южноуральцев, в том числе четверо школьников.
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