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За сутки в Челябинской области заболели ковидом 87 человек

За сутки в Челябинской области заболели ковидом 87 человек

И трое скончались от инфекции. Как сообщили в областном минздраве, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 87 южноуральцев, в том числе четверо школьников.

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