Глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол © Алексей Филиппов/РИА "Новости"Центральная избирательная комиссия России передала свободный мандат депутата Государственной думы девятого созыва бывшему вице-спикеру нижней палаты, экс-главе республики Тыва Шолбану Кара-оолу («Единая Россия»).
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