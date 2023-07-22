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Reuters: США 25 июля могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов из запасов Пентагона

Reuters: США 25 июля могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов из запасов Пентагона

США во вторник, 25 июля, могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов из запасов американского министерства обороны.

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