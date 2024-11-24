«Борются с вредными бактериями»: названы пять природных антибиотиков

Эти продукты укрепляют иммунитет. Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы рассказали о пяти доступных продуктах, способных поддержать иммунитет в период холодов.
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