Официальный статус Палестины — мгновенная смерть Израиля

Анатолий Анатольев И почему мне израильтян не жалко?????? А разве может нормальный человек жалеть УБИЙЦ детей?????! ФУУУУ, какие МРАЗИ!

СЗ Светлана Зуева У израиля не должно быть государства! Предателей Христа нигде не любят....