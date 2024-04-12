Накануне иранского возмездия ООН призвала признать очевидное, но для Запада — невероятное Дмитрий Родионов На фото: постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
Официальный статус Палестины — мгновенная смерть Израиля
Комментарии
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Анатолий Анатольев
И почему мне израильтян не жалко?????? А разве может нормальный человек жалеть УБИЙЦ детей?????! ФУУУУ, какие МРАЗИ!
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
У израиля не должно быть государства! Предателей Христа нигде не любят....
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19 мин.
Регина Толстоброва
Реально не реально. а надо все равно стучаться в двери ООН.
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17 мин.
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