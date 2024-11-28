В ходе обширной пресс-конференции в Астане, состоявшейся 28 ноября, президент России достаточно неожиданно отступил от тем своего визита в Казахстан […] The post Путин: Европа находится ниже плинтуса appeared first on Медиакратия.
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