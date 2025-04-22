Депутат Рады назвал поражение Украины вопросом времени

Поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией является вопросом времени. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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