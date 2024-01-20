Сладкая месть. Иран нанес сокрушительный удар по Моссаду

Владимир Соловьев

Израиль со своими ядерными ракетами уже ничего не стоит. У Ирана ракеты с обычным зарядом не мене мощные израильских и не менее точные. Израиль изрядно напакостил Ирану своими терактами и убийством видных деятелей Ирана.