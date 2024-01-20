Месть, как известно, блюдо, которое подают холодным. И Исламская Республика Иран, вопреки скупым заявлениям Государственного департамента США в стиле «потерь нет», наносит очень болезненные ответные удары своим врагам.
Сладкая месть. Иран нанес сокрушительный удар по Моссаду
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Хорошо сказано.
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10 час.
Владимир Соловьев
Израиль со своими ядерными ракетами уже ничего не стоит. У Ирана ракеты с обычным зарядом не мене мощные израильских и не менее точные. Израиль изрядно напакостил Ирану своими терактами и убийством видных деятелей Ирана.
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7 час.
ИИ
Иван Иванов
Видимо гарант уже чекист бывший и живёт договорняками, только в чьих интересах?
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10 мин.
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