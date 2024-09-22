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Русские ответили на атаку по Тверской области. "Искандеры" поразили производство ракет для ВСУ

"Искандеры" продолжают наносить удары по военным целям в Павлодаре. Ракеты поразили особое производство ракет для ВСУ, и русские ответили на недавнюю атаку по Тверской области.

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