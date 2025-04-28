Юрий Ильинов

«Все эти годы вас кормили пропагандистской чепухой об Украине» Происходящее на Украине в последние годы скрыто от глаз западного обывателя – массмедиа скармливают откровенную ложь о событиях вокруг этой страны. На данную тему откровенно высказался журналист Питер Хитченс со страниц газеты Daily Mail. Я редко видел такое облако лжи, с которым мы сталкиваемся сейчас. Вряд ли кто-то в этой стране знает правду об Украине. Ничего подобного не было с тех пор, как нам всем лгали о вторжении в Ирак – пишет Хитченс. Журналист напомнил, что еще в апреле 2008 года Джордж Буш отметил необходимость присоединения Украины к НАТО. Многие предупреждали о том, что такая установка «разозлит Кремль». Фактически стремление расширить Североатлантический альянс дальше на восток стало провокацией, в которую втянули Украину. В то же время западные политики трубят о вине России в развязывании конфликта. Вас кормили пропагандистской чепухой об Украине и о выдуманной российской угрозе – указывает издание. Нынешние события на Украине восходят к 2014 году, когда в Киеве было свергнуто законное правительство страны. Хитченс упоминает, что США и Великобритания поддержали это «позорное событие». Еще одной ложью Запада стало утверждение о том, что РФ якобы напала на Грузию в 2008 году. Однако многие забывают о статье Reuters, вышедшей в те годы, которая называлась «Грузия начала войну с Россией: отчет, поддержанный ЕС».