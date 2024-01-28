Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Казус Надеждина

Казус Надеждина

В последние недели самым упоминаемым «альтернативным» кандидатом в президенты стал Борис Надеждин, выдвинутый от малоизвестной партии «Гражданской платформы».

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Комментарии
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Вадим Белецкий
Первостатейный гадёныш, видеть его поганую рожу спокойно не могу, всего просто передёргивает от лютой ненависти, и отвращения абсолютно ко всем отечественным либероидам (в разной степени, конечно!). С одной стороны, даже стало интересно, сколько же голосов подобный ублюдок получит - однако, с другой стороны, ненависть ко всей либероидной публике настолько у меня сильна, что &quot;затмевает&quot; этот простой интерес! Какой-то мизер голосов он, конечно, получит, что-то на уровне стастической погрешности, однако, уж никак не больше!
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16 час.
Байгерей Далгатов
согласен с вами, эти пи...азы порядком надоели. Да и как может человек  настолько ненавидеть свою Родину? Сссссссууу...и. Да и эту платформу надо бы засун...ть в одно любимое место гей европейцев
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16 час.

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