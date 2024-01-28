Казус Надеждина

Вадим Белецкий

Первостатейный гадёныш, видеть его поганую рожу спокойно не могу, всего просто передёргивает от лютой ненависти, и отвращения абсолютно ко всем отечественным либероидам (в разной степени, конечно!). С одной стороны, даже стало интересно, сколько же голосов подобный ублюдок получит - однако, с другой стороны, ненависть ко всей либероидной публике настолько у меня сильна, что "затмевает" этот простой интерес! Какой-то мизер голосов он, конечно, получит, что-то на уровне стастической погрешности, однако, уж никак не больше!