Публичные извинения на камеру - они кому-то нужны?

С чего это вообще пошло, кто это придумал? Ведь есть же изначальный, самый первый изобретатель этой инициативы? Посмотреть бы ему в глазки и задать душевный вопрос: зачем? И главное: как все радостно, шустро и с готовностью подхватили это новаторское введение, оно просто стало неотъемлемой частью нашей жизни! И дня не проходит, чтобы кто-нибудь где-нибудь не записал покаянный ролик со своими слезливыми извинениями на камеру.