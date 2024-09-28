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Публичные извинения на камеру - они кому-то нужны?

Публичные извинения на камеру - они кому-то нужны?

С чего это вообще пошло, кто это придумал? Ведь есть же изначальный, самый первый изобретатель этой инициативы? Посмотреть бы ему в глазки и задать душевный вопрос: зачем? И главное: как все радостно, шустро и с готовностью подхватили это новаторское введение, оно просто стало неотъемлемой частью нашей жизни! И дня не проходит, чтобы кто-нибудь где-нибудь не записал покаянный ролик со своими слезливыми извинениями на камеру.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Гнать эту мерзость из России... Им извиниться...
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16 час.
E
Ed
Полностью солидарен, лживые извинения превращают эту ложь в норму общения, но что гораздо хуже обманом граждан, когда эта ложь извинений становится единственным наказанием за преступления.
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10 час.

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