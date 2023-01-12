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Город с грамотно выстроенной молодежной политикой определят на Южном Урале

Город с грамотно выстроенной молодежной политикой определят на Южном Урале

Среди претендентов – 8 крупных городов. Сегодня, 12 января, «Глав.Индекс» опубликовал свежий опрос. Экспертный телеграм-канал намерен выяснить, в каком городе Челябинской области наиболее грамотно занимаются молодежной политикой.

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