Эксперт Игорь Юшков: выход Венесуэлы разрушит ОПЕК+

Игорь Юшков из Финансового университета при правительстве России заявил, что выход Венесуэлы из ОПЕК может привести к распаду организации.
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