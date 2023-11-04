Цирковое шоу «Алиса в Стране чудес» в «Цирке Чудес»

Девочка Алиса откроет зрителям дверь в сказочную страну, где живут чудаковатые создания. Безумный шляпник, Мартовский заяц, Чеширский кот, Чёрная королева — персонажи будут помогать или мешать героине на её пути, но с помощью юных зрителей Алиса сможет противостоять козням и справиться с выпавшими на её долю испытаниями.