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Цирковое шоу «Алиса в Стране чудес» в «Цирке Чудес»

Цирковое шоу «Алиса в Стране чудес» в «Цирке Чудес»

Девочка Алиса откроет зрителям дверь в сказочную страну, где живут чудаковатые создания. Безумный шляпник, Мартовский заяц, Чеширский кот, Чёрная королева — персонажи будут помогать или мешать героине на её пути, но с помощью юных зрителей Алиса сможет противостоять козням и справиться с выпавшими на её долю испытаниями.

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