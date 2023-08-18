Военное обозрение

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Киев снова попытался атаковать российские боевые корабли с помощью безэкипажного катера в Чёрном море

Киев снова попытался атаковать российские боевые корабли с помощью безэкипажного катера в Чёрном море

Киев снова попытался нанести удар с помощью морского беспилотника по боевым кораблям Черноморского флота, осуществив атаку одиночным безэкипажным катером, но безуспешно, беспилотник был уничтожен.

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