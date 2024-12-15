Русская весна
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Русская весна

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  • Анатолий Страшко
    Бусификация -это насильная мобилизация. От слова "бусы" , то есть как бы нанизывают бусы на нитку. Это отправка хохло...Чудовищная клоака...
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Депутат Рады обвинил экс-генпрокурора Украины в пытках

Депутат Рады обвинил экс-генпрокурора Украины в пытках

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

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