Фирменный чип Arm от Lenovo может составить конкуренцию Qualcomm и MediaTek

В индустрии наметилась тенденция к использованию собственных чипов, особенно в среде китайских производителей, о чем свидетельствуют Kirin X90 от Huawei, Xiaomi, о котором ходят слухи, XRing, а теперь, судя по всему, и Lenovo.
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