Климатолог Непомнящих: жара до +45 градусов ждёт предстоящим летом Новосибирск

Лето-2025 имеет все шансы стать одним из самых знойных за историю наблюдений.Климатолог Алексей Непомнящих считает, что по предварительным прогнозам жителей Новосибирска и области ждёт очень жаркое лето 2025 года.
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