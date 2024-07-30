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Российские войска освободили Волчье в ДНР

Российские войска освободили Волчье в ДНР

Фото: Кадр из видео Текст: Алексей Дегтярев Вчера 175 прочитали В последние сутки группировка «Центр» смогла освободить село Волчье в Донецкой народной республике, она также улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны.

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