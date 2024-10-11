Исполнительный директор GMK Center украинской промышленной консалтинговой компании Станислав Зинченко высказал мнение о том, что потеря ВСУ контроля над Покровском в Донецкой Народной Республике может привести к краху экономики Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии