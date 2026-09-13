Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства запросил доклад по обращению жителей Архангельской области по вопросу транспортной доступности

Глава ведомства запросил доклад по обращению жителей Архангельской области по вопросу транспортной доступности

В медиапространстве размещено видеообращение жителей поселка Лахома Архангельской области к Председателю Следственного комитета России Бастрыкину А.

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