Приведет ли запуск CBDC к дезинтермедиации банков?

Исследование Международного валютного фонда (МВФ) рассматривает вопрос о том, приведет ли запуск цифровой валюты центрального банка (CBDC) к сокращению депозитов (дезинтермедиации) и объемов кредитования в банковском секторе.
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