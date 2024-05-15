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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Циндао Хайню». Спортс покажет матч

Спортс покажет матч в прямом эфире. Команда Леонида Слуцкого лидирует в таблице, набрав 27 очков в 11 матчах.

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