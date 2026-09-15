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Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Начало отопительного сезона в Барнауле предварительно запланировано на 23 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, об этом заявил замглавы города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

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